Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений. Он считает, что поражение Украины в войне станет прелюдией к Третьей мировой войне.

Об этом говорится в сообщении Моравецкого, распространенном канцелярией премьер-министра.

"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок. Я призываю правительство Германии действовать решительно, поставляя Украине все виды оружия", - заявил Моравецкий.

Напомним, Германия пока не приняла решение о поставках танков "Леопард" Украине, а также не дала пока официального согласия на поставки эти танков Киеву со стороны третьих стран (в том числе и Польши).

Ранее мы писали, что глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что даже если власти Германии примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то немецкому концерну понадобится год, чтобы их отправить в Украину.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.