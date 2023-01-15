Даже если власти Германии завтра примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то немецкому концерну понадобится год, чтобы их отправить в Украину.

Об этом заявил производитель этой техники - глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild.

Подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям, объяснил Паппергер.

На данный момент, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard.

"То есть речь не о тех танках, которые находятся на балансе у Бундесвера или других армий НАТО и готовых к отправке. Другой вопрос, сколько таких танков страны Запада согласятся снять с боевого дежурства", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять стран готовы передать украинской армии танки Leopard.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "восторженные заявления" в дебатах о поставках основных боевых танков Leopard в Украину.

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