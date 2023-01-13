Германия пока не получала официальных запросов от Польши или других стран о передаче Украине немецких танков Leopard 2, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиана Хоффман.

Об этом пишет Interia.

Хоффман заявила, что передача немецких танков без разрешения Берлина будет незаконной.

"Это было бы противозаконно, это требует согласия правительства ФРГ", - заявила Хоффман.

Ранее в The New York Times писали, что США, Британия и Польша давят на Германию по вопросу предоставления танков, тогда как ФРГ хочет сохранить "особые отношения с Россией".

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