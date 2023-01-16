В повестке дня совещания по поставкам оружия Украине в "Рамштайне" 20 января будут поставки танков Leopard для Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Финляндии Микко Савола.

Власти Финляндии готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но передать их ВСУ без одобрения Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны.

"От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт", – сказал Савола.

Напомним, Германия пока не дала официального согласия на их поставки.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений. Он считает, что поражение Украины в войне станет прелюдией к Третьей мировой войне.

По данным западных СМИ, Геррмания не передаст свои танки следом за Британией, а ждет решения США. Два немецких источника отметили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым он тесно координировал свои действия, когда принимал решение о передаче Украине немецких БМП Marder.