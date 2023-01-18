Германия готова одобрить поставки Украине танков Leopard, но только при условии, что США предоставят Украине свои танки Abrams.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее американские СМИ сообщали, что в новом пакете помощи США Украине танков Abrams не будет.

Отметим, что публично Шольц уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard в Украину.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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