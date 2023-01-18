Шольц заявил Байдену о готовности одобрить передачу Украине немецких танков. Но при одном условии
Германия готова одобрить поставки Украине танков Leopard, но только при условии, что США предоставят Украине свои танки Abrams.
Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Ранее американские СМИ сообщали, что в новом пакете помощи США Украине танков Abrams не будет.
Отметим, что публично Шольц уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard в Украину.
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