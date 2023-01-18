Западные страны адаптируют свою военную помощь Украине и решительно настроены на то, чтобы Киев попытался "добиться успеха на поле боя".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверлом.

По его словам, Украина "получила мощную поддержку со стороны двух стран (США и Великобритании - Ред.) и многих других стран. Мы продолжаем адаптироваться на этом пути", — сказал глава Госдепа.

"В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя", — добавил госсекретарь.

Напомним, что накануне в Британии объявили о передаче Украине сотни танков и БТР.

Также в повестке дня заседания "Рамштайна" 20 января будет вопрос о поставках танков Leopard Украине.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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