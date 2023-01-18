Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российские требования к Украине "признать новые территориальные реалии" неприемлемыми. Он считает, что такая позиция Москвы не позволяют начать переговорный процесс.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает РФ, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы - нет. Это, конечно, совершенно неверно. Мне кажется достаточно посмотреть на слова Путина в недавней беседе с президентом Турции Эрдоганом. Он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории, захваченные Россией силой, не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех", - заявил Блинкен.

Ранее у Зеленского заявили о невозможности мирного урегулирования путем переговоров.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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