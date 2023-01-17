Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру.

Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в эфире Radio 1.

"Турция может многое сделать и уже сделала. Я считаю, что Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к столу переговоров, которые приведут к прекращению огня, а затем и к миру", - сказал итальянский вице-премьер.

Комментируя возможные поставки систем ПВО Киеву, глава МИД отметил, что с этим "существуют технические проблемы".

"Мы намерены поддерживать Украину и защищать ее независимость", - добавил Таяни.

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