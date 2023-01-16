Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова заявил о том, что мирное урегулирование путем переговоров невозможно.

Об этом он написал в Twitter.

"Не нужно пытаться делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает. РФ без какой-либо причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. РФ совершает преступления против человечности... Нет способа договориться. Войну нужно выиграть", - написал он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что за девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.