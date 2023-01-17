​​Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков в Украину, но предупредил, что любые объявления должны быть согласованы с другими.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Bloomberg News Джону Миклетвейту.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не идем в одиночку", – объяснил Шольц.

"Шольц находится под давлением союзников, чтобы те отправили в Киев тяжелые боевые танки "Леопард" немецкого производства на случай, если боевые действия обострятся весной.

Канцлера критиковали за его осторожность, когда он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию его конфликта в Украине.

Ранее в этом месяце канцлер добился некоторой передышки, договорившись отправить в Украину 40 боевых машин "Мардер" и систему ПВО "Пэтриот" в рамках совместного заявления с США, однако призывы к более мощным танкам "Леопард" продолжают звучать...

Правительство Германии готово разблокировать для Украины десятки танков "Леопард" немецкого производства, что может значительно повысить возможности Киева. 12 других европейских стран имеют в своих арсеналах "Леопарды", но им необходимо одобрение Берлина, прежде чем они смогут передать танки", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Германия не передаст свои танки следом за Британией, а ждет решения США.

Как стало известно, в повестке дня заседания "Рамштайна" 20 января будет вопрос о поставках танков Leopard Украине.

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