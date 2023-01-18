Канцлер Германии Олаф Шольц в Давосе уклонился от ответа на вопрос о том, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard 2 в Украину.

Об этом пишет Guardian.

При этом он высказался о недопустимости войны между Россией и НАТО.

На вопрос одного из делегатов о том, "почему вы колеблетесь с решением разрешить отправку танков Leopard 2 в Украину?" Шольц ответил, что "артиллерия, поступающая из Германии в Украину, и ее реактивные системы залпового огня очень эффективны для Украины, защищающей свой суверенитет".

"Украина может рассчитывать на нашу поддержку, но она должна избегать того, чтобы это превратилось в войну между Россией и НАТО", - заявил Шольц.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в отрасли сообщала, что немецкая промышленность может передать Украине 10-15 отремонтированных танков Leopard уже в этом году, если в ближайшее время правительство разблокирует поставки.

Кроме того, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие для передачи Украине немецких танков Leopard.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не идем в одиночку", – заявил Шольц.

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