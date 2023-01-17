Немецкие журналисты узнали, сколько танков Leopard Украина может получить от Германии в этом году
Немецкая промышленность может передать Украине 10-15 отремонтированных танков Leopard уже в этом году, если в ближайшее время правительство разблокирует поставки.
Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в отрасли.
При этом вопрос о передаче уже стоящих на вооружении танков рассматривается отдельно.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие для передачи Украине немецких танков Leopard.
"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не идем в одиночку", – заявил Шольц.
СМИ писали, что Германия не передаст свои танки следом за Британией, а ждет решения США.
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