Немецкая промышленность может передать Украине 10-15 отремонтированных танков Leopard уже в этом году, если в ближайшее время правительство разблокирует поставки.

Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в отрасли.

При этом вопрос о передаче уже стоящих на вооружении танков рассматривается отдельно.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие для передачи Украине немецких танков Leopard.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не идем в одиночку", – заявил Шольц.

СМИ писали, что Германия не передаст свои танки следом за Британией, а ждет решения США.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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