Поражение Украины имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который защищает свои интересы.

Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, война в Украине имеет глобальные последствия ", - сказала она.

"Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, это имеет последствия для нас с точки зрения того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем в ситуации, когда есть действующие лица, нарушающие верховенство закона, устав [ООН] и порядок, который мы установили", - заявила Хейнс.

"Так что, я думаю, не вызывает сомнений то, что в интересах всех нас - поддерживать Украину так сильно, как мы можем", - отметила директор Нацразведки США. "Мы делаем это не только ради самой Украины, мы делаем это в наших собственных интересах", - добавила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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