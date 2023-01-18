Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в странах Запада наблюдается усталость от конфликта в Украине.

Об этом он заявил в интервью польскому телевидению.

"Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, а Запад немного устал", - сказал он.

По словам Моравецкого, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности. В то же время он добавил, что мировые лидеры "видят и ценят" роль Польши в помощи Украине.

Напомним, премьер-министр Польши призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений. Он считает, что поражение Украины в войне станет прелюдией к Третьей мировой войне.

Также Моравецкий сообщал, что Польша работает над созданием коалиции стран, которые передадут Украине тяжелую технику.

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