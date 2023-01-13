Польша и Литва предлагают включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, новый набор санкций хотят подготовить к 24 февраля. Отмечается, что дипломаты намерены прислушаться к инициативе Украины и призовут включить в санкционный список госкорпорацию "Росатом" и ее руководство.

Среди других предложенных мер дипломаты назвали снижение потолка цены на российскую нефть, запрет большего количества российских СМИ, отключение ряда банков от системы SWIFT и введение дополнительных санкций в отношении Беларуси, чтобы помешать России обходить европейские торговые запреты.

Также они сообщили, что ЕС вновь попытается положить конец торговле алмазами Бельгии с РФ.

Напомним, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Страны-члены ЕС хотят принять новый пакет до февральского саммита Украина-ЕС в Киеве.

Ранее мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, США и союзники готовят новые нефтяные санкции против РФ.