Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на платформе соцсети Фейсбук.

"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима", - сказал чиновник.

Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво. Однако Моравецкий считает, что смертная казнь в Польше в 1990-х была отменена преждевременно.

Смертную казнь за все преступления в Польше отменили в соответствии с Уголовным кодексом 1997 года, который вступил в силу 1 сентября 1998 года.

Ранее мы писали, что лидер полка "Азов" Андрей Билецкий при создании своей партии "Национальный корпус" ратовал за восстановление смертной казни за государственную измену и разворовывание госказны в особо крупных размерах.

Идею возвращения казни поддерживают и немало украинцев: согласно соцопросу, больше трети.