Президент Замбии Хакаинде Хичилема отменил в стране смертную казнь.

Об этом сообщает новостной портал Zambia 24 со ссылкой на указ президента.

Кроме того, Хичилема аннулировал закон, который предусматривал наказание за оскорбление главы государства. Подписывая соответствующие документы, президент заявил, что обе отмененные нормы относятся еще к колониальному периоду в истории страны, пишет издание.

Известно, что суды Замбии часто выносили смертные приговоры за тяжкие преступления. На начало текущего года в стране смертную казнь ожидали 257 преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Однако в последний раз казнь по решению суда приводилась в исполнение в Замбии в 1997 году.

В стране также широко применялся закон об оскорблении президента, говорится в публикации. Виновным грозило до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года в Казастане отменили смертную казнь.

Также "Страна" рассказывала, что в Беларуси хотят ввести смертную казнь за измену государству для должностных лиц или военнослужащих. Депутаты приняли соответствующий законопроект во время первого чтения.