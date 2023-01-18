Для снабжения Украины США начали использовать боеприпасы со складов в Израиле. Это военная собственность американцев для использования в ближневосточных конфликтах. При этом доступ к запасам имеет и сам Израиль.

Об этом сообщает The New York Times.

Около половины из 300 000 снарядов, предназначенных для ВСУ, уже изъяты с израильских складов отправлены в Европу, чтобы через Польшу попасть в Украину.

Израиль дал на это согласие после совещаний в правительстве. Запрос США решили удовлетворить, чтобы избежать напряженности в отношениях с союзником - и потому, что боеприпасы были американской собственностью.

При этом израильские официальные лица заявили, что страна не изменила своей политики не поставлять Украине летальное оружие," а скорее присоединилась к решению Америки использовать собственные боеприпасы по своему усмотрению".

Кроме Израиля, США используют аналогичные запасы в Южной Корее. Всего Израиль и Корея могут поставить чуть менее половины из запланированного для Украины объема в миллион 155-миллиметровых снарядов.

Издание пишет, что собственные арсеналы в Соединенных Штатах истощены, а производители еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине. ВСУ используют около 90 000 артиллерийских снарядов в месяц , что примерно вдвое превышает объем их производства в странах НАТО.

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