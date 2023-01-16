США осознают потребность Украины в дальнобойных системах, способных поражать объекты противника за линией фронта.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время общения с журналистами в Киеве 16 января.

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность [Украины] в этих системах" , – отметил он.

Каль считает, что "полезно не сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели".

"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", – добавил Каль.

Ранее в Госдепе заявили, что США не дают Украине оружие для ударов по объектам на территории России.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

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