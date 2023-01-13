Украина получит от Израиля технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время брифинга.

"Касательно официальных вещей, которые мы можем комментировать, - идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью", - сказал Корнийчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что Корнийчук сообщил, что разговор глав МИД Украины и Израиля "отложен из-за технических проблем". Израильское издание i24news же связывает перенос телефонного разговора с "раздражением Киева" на фоне того, что Израиль не поставляет Украине военную помощь, а новый министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что "Израиль будет меньше говорить о войне" и провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

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