Разговор глав МИД Украины и Израиля отложен из-за "раздражения Киева" позицией Тель-Авива - СМИ
Телефонный разговор между главами МИД Украины и Израиля "отложен из-за технических проблем".
Об этом заявил в интервью израильскому i24news посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Издание же связывает перенос телефонного разговора с "раздражением Киева" на фоне того, что Израиль не поставляет Украине военную помощь, а новый министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что "Израиль будет меньше говорить о войне" и провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.
"Это не очень многообещающе для нас. Но мы думаем, что пока рано судить, и мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты", - прокомментировал Корнийчук разговор Коэна с Лавровым.
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