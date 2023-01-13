Телефонный разговор между главами МИД Украины и Израиля "отложен из-за технических проблем".

Об этом заявил в интервью израильскому i24news посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Издание же связывает перенос телефонного разговора с "раздражением Киева" на фоне того, что Израиль не поставляет Украине военную помощь, а новый министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что "Израиль будет меньше говорить о войне" и провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

"Это не очень многообещающе для нас. Но мы думаем, что пока рано судить, и мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты", - прокомментировал Корнийчук разговор Коэна с Лавровым.

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