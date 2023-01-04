Израильские дипломаты признались, что пока не могут повлиять на проблему героизации в Украине идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на представителей посольства Израиля в Киеве.

Статья посвящена публикацией в Twitter Верховной Рады поста, посвященного 114-й годовщине со дня рождения Бандеры.

"Цитируя украинского ультранационалиста и антисемита Степана Бандеру, украинский парламент в понедельник заявил, что "полная и высшая победа украинского национализма наступит, когда Российская империя перестанет существовать". "В настоящее время борьба с Российской империей продолжается", - написала Верховная Рада в своем официальном Twitter-аккаунте, заявив, что начальник штаба ВСУ Валерий Залужный "хорошо осведомлен" об "этих указаниях Степана Бандеры", - сказано в материале.

В Haaretz добавили, что пока Бандера большую часть Второй мировой войны сидел в немецком концентрационном лагере, его сторонники в ультраправой Организации украинских националистов и ее военизированном крыле, Украинской повстанческой армии, участвовали в кампании этнических чисток, убивая десятки тысяч поляков и евреев.

Издание напомнило, что украинские официальные лица неоднократно заявляли, что Бандера и его сторонники не несут ответственности за военные преступления. А в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Киев начал масштабную кампанию по реабилитации ОУН и УПА, хотя и свернул эти усилия по прославлению с тех пор, как в 2019 году президентом был избран Владимир Зеленский.

"Обращаясь к украинскому парламенту а 2016 году, тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин раскритиковал законодателей за прославление членов ОУН, потребовав, чтобы Киев "не реабилитировал и не прославлял антисемитов". В колонке 2021 года, опубликованной в украинских СМИ в преддверии празднования годовщины резни в Бабьем Яру, президент Исаак Герцог также предостерег от соблазна "прославлять военных преступников Второй мировой войны или реабилитировать коллаборационистов военного времени". А после прошлогоднего ежегодного марша в Киеве в память дня рождения Бандеры тогдашний посол Израиля Джоэл Лион написал в Твиттере, что Израиль "решительно осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом" и что "Украине пора смириться с ее прошлым", - пишет издание.

В этом году посольство Израиля в Киеве не опубликовало заявления на эту тему, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что "мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент".

"Бандера был убийцей, ответственным за геноцид поляков в 1943–1944 годах, когда войска УПА жестоко убили около 100 000 польских мирных жителей. Крайне удивительно, что в то время, когда сами друзья-украинцы воюют с подобными зверями, они продолжают прославлять этого", — этой записью в Твиттере Кацпера Плажинского, председателя комитета по делам ЕС в польском парламенте, заканчивается статья.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил публикацию Рады ко дню рождения Бандеры.

Также мы рассказывали о вызвавшем скандал заявлении экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера не имел отношения к массовым убийствам поляков и евреев.