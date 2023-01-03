Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил публикацию Верховной Радой сообщения по случаю дня рождения Степана Бандеры.

"Мы крайне критично относимся к любому прославлению Степана Бандеры, здесь не может быть нюансов. В следующем разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем я скажу это очень и очень чётко", – цитирует польского премьера агентство РАР.

"Если Верховная Рада похожа на эту фигуру, которая была идеологом тех криминальных времен – времен войны (напомним, что все это происходило под немецкой оккупацией, эти страшные украинские преступления в целом тоже стоит помнить), – ни в малейшей степени нельзя согласиться ни на какое снисхождение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то невообразимым, и произвести полное искупление, полное признание вины", – также сказал глава правительства Польши.

Отметим, что это уже не первый скандал на тему Бандеры между Польшей и Украиной после начала войны. Предыдущий был связан с заявлениями экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера не имел отношения к массовым убийствам поляков и евреев. Вскоре после этих заявлений Мельник был уволен с поста посла в Германии и вернулся в Киев, где стал заместителем министра иностранных дел.