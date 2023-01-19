США хотят сломать нынешнюю динамику войны в Украине, но к поставкам танков "Абрамс" пока не готовы.

Об этом сообщил замминистра обороны США Колин Каль в интервью агентству Reuters.

Также Каль рассказал о целях США в снабжении ВСУ. По его словам, поставки, в частности БМП "Брэдли", призваны изменить динамику позиционной войны на востоке Украины.

Каль, который по данным агентства только что вернулся из Киева, также сказал, что американские танки "Абрамс" вряд ли будут в следующем пакете помощи США ВСУ.

"Я не думаю, что до этого дошло. "Абрамс" это очень сложное оборудование", - сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что правительство Германии не хочет поставлять танки "Леопард" ВСУ, пока США не поставит "Абрамсы".

В свою очередь в США заявили, что страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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