Новый пакет помощи США Украине будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

При этом, по словам источников, в настоящее время администрация Байдена не планирует отправлять "Абрамс", 60-тонный основной боевой танк армии.

По словам одного из официальных лиц США, это нежелание вызвано проблемами с логистикой и техническим обслуживанием танков, а не опасениями, что их передача может привести к эскалации конфликта.

"Пакет, вероятно, будет включать в себя несколько Strykers, восьмиколесную боевую бронированную машину, а также бомбы малого диаметра наземного базирования, которые имеют дальность действия около 100 миль (161 км), сказали источники.

По их словам, этот пакет не будет включать армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, способный достать до Москвы. Администрация Байдена воздерживается от отправки боеприпасов большой дальности, несмотря на просьбы Киева, опасаясь спровоцировать президента России Владимира Путина.

Белый дом еще не подписал пакет, который все еще дорабатывается и может измениться на этой неделе", – пишет издание.

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