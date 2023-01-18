Канада передает еще 200 бронеавтомобилей в качестве военной помощи Украине, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в Киеве.

Об этом пишет The Global and Mail.

По словам Ананд, Канада в новом пакете помощи передает ВСУ 200 бронированных автомобилей на сумму примерно 90 млн канадских долларов. Речь о БТР Senator производства Roshel из Миссиссоги, Онтарио.

Такие машины могут перевозить восемь пассажиров, а также водителя и пассажира на переднем сиденье. Также есть место для наводчика, сверху на машину устанавливается вооружение.

Ожидается, что все 200 автомобилей будут отправлены в Украину к лету.

Senator APC, фото - Roshel

Напомним, Канада купит у США установки ПВО NASAMS и бесплатно передаст Украине.

По данным NYT, США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд с украинскими корнями.

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