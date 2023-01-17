На войне в Украине подтверждена смерть третьего канадца. В Бахмуте погиб канадский медик-волонтёр украинского происхождения.

Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что Григорий Цехмистренко был родом из Украины, но стал гражданином Канады. Он много лет жил в Кинистино (Саскачеван) со своими родителями, прежде чем переехать в Порт-Элис на острове Ванкувер.

Его отец - бывший народный депутат Украины по округу в Ровенской области Виталий Цехмистренко.

Григорий приехал в Украину в январе 2022 года, когда в новостях стали появляться намеки на войну. С началом войны мужчина стал медиком-добровольцем.

Отец погибшего Виталий Цехмистренко рассказал, что он и его жена приезжали в Киев, чтобы провести Рождество с сыном. Они провели вместе все праздники, прежде чем вернуться в Канаду. Теперь Виталий снова отправится в украинскую столицу на похороны сына.

Цехмистренко, которого друзья называли Грегом, погиб в ночь с 14 на 15 января.

Недавно стало известно, что пропавшие британские волонтеры погибли в районе Соледара. Их документы опубликовал Пригожин.

Газета The Times утверждает, что в обороне Бахмута участвует значительное количество добровольцев, в том числе иностранных.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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