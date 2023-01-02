Директора по связям с общественностью Иностранного легиона ВСУ обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины.

Речь идет об уроженке Венгрии 30-летней Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии, где ее уже обвиняли в мошенничестве. СБУ проводит расследование в связи с возможной кражей средств легиона.

В отчете офицера легиона говорится, что Файк стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов и "выкачиванием пожертвований".

Партия лекарств поступила на склад в Киеве в октябре, однако до фронта медикаменты так и не дошли. Сама Файк заявила, что не знала о существовании партии лекарств, однако ответственный за их доставку в Киев сотрудник утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад.

Также в отчете утверждается, что Файк присвоила крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что организации для сбора пожертвований полностью ею контролировались.

Кроме того, согласно информации издания, внутри легиона был составлен еще один отчет, согласно которому Файк также была подвержена "шантажу, взяточничеству, вымогательству и/или открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации".

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