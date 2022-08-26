Компания из США Moderna подала в суд на американскую же Pfizer и немецкую BioNTech, обвинив их в незаконном копировании ее технологии матричной РНК, которая стала новой основой для вакцин против коронавируса. Иск подан в Германии и в США, штате Массачусетс.

Об этом сообщает Politico.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которой мы положили начало и в которую инвестировали миллиарды долларов в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19", — цитирует издание заявление исполнительного директора Moderna Стефана Банселя.

В Moderna утверждают, что ученые компании начали разрабатывать технологию мРНК в 2010 году и первыми проверили ее в 2015 году.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения", - заявила главный юридический директор Moderna Шеннон Тайм Клингер.

В иске Moderna говорится, что компания не намерена добиваться ни удаления вакцины конкурентов с рынка, ни требовать возмещения убытков за поставки вакцин в 92 страны с низким и средним уровнем дохода.

В Pfizer уже отреагировали на ситуацию, заявив, что слышали об иске, но еще не ознакомились с ним.

"Мы удивлены требованием судебного разбирательства, учитывая, что вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 была основана на запатентованной технологии мРНК BioNTech и разработана как BioNTech, так и Pfizer. Мы по-прежнему уверены в нашей интеллектуальной собственности на вакцину Pfizer/BioNTech и будем решительно защищаться от обвинений в суде", - объявила компания.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцины Pfizer и Moderna в десятки раз повышают риск развития миокардита у молодых людей.

Также мы писали, что препарат Moderna прекратили колоть молодым людям моложе 30 лет в четырех европейских странах.