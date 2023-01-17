Генштаб ВСУ привел оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 17 января.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданскому объекту Краматорска Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Минометным и артобстрелам подверглись Николаевка Черниговской области, Атинское Сумской области, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двухлетняя Харьковской области.

Основные усилия россияне сосредотачивают на наступлении на Бахмутском направлении. Ведут безуспешное наступление на Авдеевском направлении. На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы Кисловки, Котляровки, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Андреевки Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелял из артиллерии Площанку, Червонопоповку, Кременную, Диброву Луганской области, Ямполевку Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огнем оказались Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка на Донечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении из РСЗО обстреляны Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.

В Херсонской области россияне пытаются изолировать гражданское население оккупированных территорий от доступа к альтернативным источникам информации. Они сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

По имеющейся информации, противник усиливает поиск своих дезертиров на захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов он совершает рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В течение суток уничтожен вражеский самолет Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения россиян, состав с боеприпасами, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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