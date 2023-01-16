Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро 16 января.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 2 ракетных удара и более 55 обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.



2. Противник ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка в Донецкой области.

3. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам ПВО.



Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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