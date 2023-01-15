В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 января.

Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом и Авдеевкой, обороняются под Запорожьем, Херсоном и Новопавловкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

В течение суток украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициям ПВО врага.

Украинские артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

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