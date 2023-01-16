В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 января. Сообщается, что россияне усиливают авиагруппировку в Беларуси, а украинские военные уничтожили эшелон противника с боеприпасами.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне нанесли два ракетных и шесть авиаударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО, в том числе гражданской инфраструктуры Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. 16 января вблизи украинской границы начались совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России. Таким образом под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси, считают в Генштабе. В Новопскове Старобельского района Луганской области 15 января во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения россиян, состав с горюче-смазочными материалами и состав с боеприпасами.

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