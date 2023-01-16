Военные эксперты считают, что весной Россия начнет атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска.

Об этом пишет британская "Таймс" со ссылкой на военных экспертов и собственные источники.

Для этих целей Россия может мобилизовать до полумиллиона дополнительных военнослужащих.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, - сказал газете западный чиновник. - "Кремль провел закрытый опрос. Простые русские озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением".

Сейчас у Киева на поле боя столько же солдат, сколько и у России, считают западные чиновники. И Москве потребуется численно превзойти украинские силы в соотношении три к одному, чтобы захватить больше территории.

Издание пишет, что для руководства этой многосторонней операцией и поставлен глава генштаба РФ Валерий Герасимов. И в этом смысле его назначение не является плодом внутренней борьбы в российском силовом блоке.

"Путин намерен эскалировать конфликт, и Герасимов - лучшая фигура для координации этого", - сказал источник в украинском оборонном ведомстве. "Это не какая-то "Игра престолов" между Пригожиным, Суровикиным и Герасимовым. Русские готовятся к финальной битве".

Герасимов может отправить войска в очередной поход на север Украины из Беларуси. Но "ни одно из наступлений не приведет к тому, что Россия получит больше территории".

"Маскируя атаки на разные части страны, российские генералы, возможно, надеются вытянуть украинские ресурсы из района основных боевых действий", - пишет газета, говоря о Донбассе.

Напомним, в сегодняшней сводке Институт изучения войны написал, что Кремль вероятно меняет подход к войне и готовится к решительным действиям в течение следующих полгода.

Также представители оккупационных властей заявляли, что Россия может начать наступление в Запорожской области весной.