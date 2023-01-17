В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 17 января. Сообщается, что украинские военные отразили вражеские атаки в районе двадцати населенных пунктов. Между тем, противник не оставляет планов полностью захватить Донецкую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

То есть, согласно сводке, украинские силы еще присутствуют в Соледаре. И станция Соль не захвачена (фото и видео из нее вчера публиковал "Вагнер").



Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться", - говорится в сводке.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Как писала "Страна", секретарь СНБО сделал прогноз для Украины на 2023 год. По словам Алексея Данилова 2023 год станет для Украины годом наступательной войны.

По данным Times, РФ весной может начать атаку с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ от Донецка и Луганска.

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