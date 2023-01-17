Американский Институт изучения войны во вторник, 17 января, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что в течение прошлых суток российские силы продолжали наносить локальные удары в попытках вернуть утраченные позиции в районе Сватово и на Купянском направлении.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной. Министерство обороны Великобритании сообщило, что бои на участке у Кременной продолжались в выходные дни, отметив, что украинские силы продолжают наступление на восточную окраину города, пишет Институт.

"Российские силы добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от Бахмута в районе Клещиевки", - говорится в отчете Института изучения войны.

Также сообщается, что российские силы продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и Донецка.

Кроме того, россияне продолжали усилия по накоплению живой силы на левобережье Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и югом Украины.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.