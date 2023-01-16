В обороне Бахмута задействовано значительно количество добровольцев, в том числе иностранных. Об этом пишет The Times.

"Киев не отправляет свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона, а также канадцы и американцы", - говорится в материале.

Газета пишет, что костяк обороны Бахмута все-таки составляют украинцы, однако многие из них не имеет большого военного опыта. В частности, рассказываются истории изготовителя саун и водителя-дальнобойщика.

По мнению автора статьи, Украина бережет свои основные силы, чтобы подготовиться к весеннему наступлению РФ и своим ответным наступательным операциям.

Напомним, РФ наступает по всему Донбассу, особенно активно - под Авдеевкой и Бахмутом.

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