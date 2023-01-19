Видеоролик о крылатых бомбах GLSDB с дальностью полета до 161 км, которые, согласно информации издания Politico, Украина получит в новом пакете военной помощи от США.

Бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) также можно использовать с пусковых установок HIMARS и M270.

GLSDB созданы Boeing совместно с компанией SAAB и находятся в разработке с 2019 года. Этот боеприпас сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

На цель GLSDB наводится при помощи GPS и интернациональной навигационной системы. За счет крыльев, которые раскрываются в воздухе, у бомбы увеличивается дальность поражения.

Кроме того, новый пакет военной помощи от США, вероятно, войдут бронемашины семейства Stryker. При этом в настоящее время администрация Байдена не планирует отправлять "Абрамс", 60-тонный основной боевой танк армии.

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