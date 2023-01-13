Франция надеется поставить в Украину танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, пишет Reuters.

Лекорню сделал такое заявление после телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, "в котором Франция также подтвердила свою общую поддержку Украины".

Ранее СМИ сообщали, что Германия не передаст свои танки следом за Британией, а ждет решения США.

Накануне Пентагон поддержал решение союзников США предоставить Украине западные танки.

"Страна" разбиралась, как немецкий танк Leopard, уже обещанный Польшей, поменяет ситуацию на фронте в Украине.

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