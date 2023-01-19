Немецкая газета Bild выпустила сразу две публикации о том, готова ли Германия поставлять танки "Леопард" Украине.

В первой говорится, что во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту США Джо Байдену. И, по информации Bild, "ясно дал понять свою позицию "основные боевые танки только вместе".

На следующий день Шольц провел заседание правительства, где проинформировал министров о телефонном звонке.

Канцлер на этом заседании заявил то же самое: что Германия готова отправить боевые танки в Украину и позволить европейским союзникам сделать то же самое - но если Америка сама также отправит Киеву танки Abrams. И пока Байден сделать это отказался (и вчера это официально подтвердили США).

При этом во второй публикации говорится, что согласие Германии на поставку танков Украине становится все более вероятным.

Давление со стороны США усиливается, и канцелярия Шольца работает "в очень узком кругу и в условиях строжайшей секретности" над разработкой плана поставок.

Обсуждаются различные варианты:

общее согласие на передачу танков Украине,

зеленый свет на поставку Leopard 2 из Польши и других стран ЕС,

лицензия на экспорт до 100 старых немецких танков Leopard 1 со складов отрасли.

Возможна и комбинация вариантов, сказал Bild член Бундестага.

В промышленных кругах Германии говорят, что по крайней мере 88 старых танков Leopard 1 могут быть введены в строй в течение трех месяцев.

Напомним, по данным Süddeutsche Zeitung, Шольц заявил Байдену о готовности одобрить передачу Украине немецких танков, но только при условии, что США предоставят Украине свои танки Abrams.

Также сообщалось, что в повестке дня заседания "Рамштайна" 20 января будет вопрос о поставках танков Leopard Украине.