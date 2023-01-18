В ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, "выживет ли Украина".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе.

Польский президент подчеркнул, что российская армия, которая еще не ослабла, готовится к новому наступлению на Украину. Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймем, выживет ли Украина", - заявил он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что назначение командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова означает возврат к российскому наступлению.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.