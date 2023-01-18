Алексей Арестович, недавно потерявший пост в Офисе президента, но продолжающий комментировать военные темы, считает, что Россия в пока не готова к масштабному наступлению.

Об этом он заявил он в эфире у Марка Фейгина.

"На данный момент количество российских войск в Украине возросло до 330-и тысяч. И это серьезная угроза. Но не для того, чтобы массировано наступать с разных мест, как год назад.

В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений для большой войны нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой войны ожидать не стоит", - сказал Арестович.

Напомним, вчера в Офисе президента приняли отставку Арестовича после того как он написал соответствующее заявление. Причиной увольнения стало его заявление после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

Также мы сообщали, что Данилов считает, что Россия готовит обострение к годовщине вторжения. По его словам, "февраль для них будет решающий".

Кроме того, мы британская газета писала, что Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек для нового масштабного наступления весной.

А Американский институт изучения войны считает, что Путин готовится поставить РФ на годы в нечто вроде военного положения.