Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о масштабном наступлении РФ не соответствует действительности. Но распространяется при этом "в чатах весьма ответственных "керівників".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас идет "массовое нагнетание по поводу масштабного наступления". Сам Арестович считает это "системной работой" Кремля.

Напомним, сегодня о риске нового наступления РФ заявили министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба. Так они обосновали необходимость поставок Украине танков "Леопард-2".

Также сообщалось, что Зеленский предупредил, что Россия готовится к реваншу.

Кроме того, президент Польши считает, что в ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России.

Между тем, Арестович и ранее говорил, что в ближайшие 2-3 недели масштабного наступления РФ ожидать не стоит.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

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