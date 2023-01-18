Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война зимой замедлилась и что Россия готовит реванш.

Об этом он сказал в своем выступлении на Давосском форуме.

"Война действительно замедляется зимой. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже. Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко… Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", – сказал украинский президент.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе заявил, что в ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, "выживет ли Украина".

Напомним, война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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