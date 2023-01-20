За минувшие сутки российская армия 224 раза обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области. Зафиксировано 34 сообщения о разрушениях.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграм-канале.

Количество вражеских атак за сутки Старух назвал рекордным.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетой С-300 по громаде рядом с Запорожьем. За сутки регион обстреливали 153 раза.

Также мы писали, что Арестович заявил о начале продвижения российских войск к Орехово под Запорожьем.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.