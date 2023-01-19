За минувшие сутки российская армия 153 раза обстреляла 17 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграм-канале.

По его данным, ночью россияне ударили по Матвеевской громаде, звуки взрывов слышали жители Запорожья. Ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. Обошлось без жертв.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.