В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76.

Фото памятника до и после демонтажа появились в сети.

В прошлом эта школа носила имя русского поэта.

Школа находится рядом с площадью Пушкина, на которой также находился памятник Пушкину. Он был демонтирован летом, а переименование площади еще обсуждается.

Ранее мы писали, что 27 декабря прошлого года в Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Кобылянской сняли гипсовый бюст Пушкина. А 23 декабря там снесли последний памятник поэту, распилив его пополам.

Также мы сообщали, что в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.

Кроме того, писали, что в Краматорске Донецкой области 30 декабря демонтировали бюст российского поэта.

Также писали, что в Днепре собираются демонтировать сразу восемь советских памятников. Монумент Александра Пушкина уже убрали 16 декабря.