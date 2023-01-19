Американский Институт изучения войны в четверг, 19 января, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Кроме того, российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции у Кременной.

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 18 января, что российские войска попытались контратаковать в районе Кременной, но маловероятно, что российские войска начнут контрнаступление в этом районе в ближайшее время, отмечают в организации. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Украинские официальные лица указали, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий, пишет Институт изучения войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера вечером Генштаб ВСУ сообщал, что армия РФ наступает на Бахмутском, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и безуспешно - наступать на Авдеевском направлениях. Также противник, по данным Генштаба, предпринял неудачную попытку вести наступление на Запорожском направлении.

Также мы рассказывали, что министр обороны Великобритании Уоллес ждёт нового наступления России после назначения Герасимова.