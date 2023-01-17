Россия и Беларусь в ходе учений намерены отрабатывать высадку тактического воздушного десанта, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, это типичные задачи для авиационных учений, сообщает "Армия Информ".

"То, что они решили провести себе там маневры, обучение - пусть проводят. Наше дело – это защищать нашу границу", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Воздушные Силы "делают определенные шаги" для усиления обороны со стороны Беларуси.

Напомним, совместные с Россией летные учения в Беларуси начались в понедельник, 16 января.

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