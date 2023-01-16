Россия держит в Беларуси около 11 тысяч военных, однако увеличения группировок в приграничных районах нет.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день количество войск России на территории Беларуси составляет около 11 тысяч военнослужащих. Однако эта цифра ежедневно меняется из-за того, что именно сейчас происходит ротация подразделений России. Мы это держим на постоянном контроле", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что ни на минуту не прекращаются работы по инженерному обустройству границы на участке с Беларусью.

"Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача – быть способными действовать в ответ на возможные угрозы. Не нужно недооценивать врага. Поэтому ГПСУ вместе с другими составляющими сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности", – заверил Дейнеко.

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что россияне усиливают авиагруппировку в Беларуси. Об этом идет речь в сегодняшней вечерней сводке.

А ровенские власти назвали два потенциальных участка нового наступления РФ со стороны Беларуси в их области: автодороги в районе сел Прикладники и Городище Дубровицкого района.